Картинг-центр на улице Советской в Липецке молодой предприниматель Вадим Никитин открыл с помощью льготного заёма от областного Фонда поддержки МСП. По программе «Старт» он получил 430 тысяч рублей под низкий процент: первые 12 месяцев – 1% годовых, начиная с 13-го – 5,25%. Средства липчанин направил на оплату аренды площадки, покупку картов, системы хронометража последнего поколения и экипировки для безопасности. Скоростная трасса длиной более 500 метров разместилась на площади более 6000 квадратных метров. Кататься здесь могут и взрослые, и дети. Предусмотрены скидки многодетным семьям и пенсионерам – 10%.

В планах у начинающего предпринимателя сделать картодром доступным для липчан не только летом, но и в холодное время года. Уже сейчас он занимается поиском подходящего помещения. «Среди молодых липчан много предприимчивых граждан, которые генерирую интересные стартапы и готовы их ответственно воплощать. Для таких инициатив в регионе существует ряд эффективных мер поддержки», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С начала 2023 года предприниматели Липецкой области оформили порядка 240 льготных займов на полмиллиарда рублей. В их числе и молодые липчане. Они получили поддержку в размере более 42 млн рублей. Развитие предпринимательства в молодежной среде – одно из приоритетных направлений работы липецкого областного фонда поддержки МСП. Как отмечает директор Фонда Дмитрий Петухов, запуская бизнес, молодежь прежде всего обеспечивает собственную занятость, а также создает новые рабочие места. Это важно для развития экономики региона.

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ведет деятельность в центре «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Структура оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и помогает им при получении кредита в коммерческих банках. Узнать более подробную информацию об акции можно по телефону: +7(4742)56-20-20, на сайте или в социальных сетях Фонда ВКонтакте и Телеграм.