Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского впервые провел акцию для школьников региона «Учитель будущего поколения». Молодые педагоги, студенты-старшекурсники дали открытые уроки по химии, физике и робототехнике на базе Технопарка вуза. Школьники не только изучили новую тему, но и поработали на ультрасовременном оборудовании уникальных для нашего региона лабораторий.

Технопарк универсальных педагогических компетенций – новое технологичное образовательное пространство, упакованное в современный дизайн. Это настоящий научно-технический центр региона, позволяющий заниматься проектной и исследовательской деятельностью на уровне ведущих вузов страны. Тысяча квадратных метров отремонтированных площадей, 14 лабораторий с самым передовым оборудованием: IT и VR, альтернативной энергетики, робототехники, генетики и физиологии человека, психолого-педагогический класс. Высокотехнологичные приборы наполнили кабинеты физики и химии. Только техники здесь на сумму более 70 млн рублей.

Создавая единую образовательную среду Технопарка, педагогический университет стремится сделать его центром притяжения научной и исследовательской мысли региона, предоставив все возможности не только студентам, но и школьникам, и учителям. Ведь благодаря этой совместной работе и научному потенциалу вуза, школы города и области в скором времени получат настоящих учителей будущего.

«Впервые за последние 30 лет, в топ-3 самых выбираемых профессий после IT и медицины, вошли педагогические специальности, и этому есть объяснение. Во-первых, в атласе профессий будущего большинство профессий следующего десятилетия базируются или могут базироваться на психолого-педагогическом образовании. Во-вторых, сегодня программа модернизации педобразования предоставляет всем 33 педагогическим вузам страны беспрецедентные, невиданные до сегодняшнего дня возможности создать комфортную и современную технологичную среду для подготовки специалистов нового поколения. И это программа не одного года. А, значит, есть возможность получить в Липецке образование уровня, не отстающего от столичного», – отметила ректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина Федина.