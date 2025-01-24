Студенты Липецкого государственного педагогического университета имени П. Семёнова-Тян-Шанского удостоены правительственных стипендий Минобрнауки РФ. Выплаты в размере 20 тысяч рублей назначены за высокие результаты в образовательной и научной сферах. ЛГПУ — лидер среди всех педвузов страны по количеству стипендиатов, их у университета — 14 из 75.

В липецком педвузе отметили, что обладатели стипендии имеют большое количество научных публикаций, являются авторами объектов интеллектуальной собственности, включая изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ, базы данных, принимают активное участие в научных конференциях и профессиональных конкурсах международного и всероссийского уровня, имеют высокие спортивные достижения и показывают высокие образовательные результаты.

Роман Базаров — студент второго курса, учится по программе магистратуры по направлению подготовки «Информационные системы и технологии». За время обучения в университете опубликовал 20 научных статей, в том числе 6 в журналах Перечня ВАК, участвовал в 9 научных конференциях и создании 4 объектов интеллектуальной собственности. В составе авторского коллектива удостоен серебряной медали Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2022» за разработку шагающего опрыскивателя для сельского хозяйства. Будущий учитель математики и физики Лыков Дмитрий имеет 31 публикацию, является победителем регионального профессионального конкурса. Вероника Рада, обучающаяся по программе бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», направленность – «Начальное образование и дошкольное образование», опубликовала 11 научных статей и победила в 8 профессиональных конкурсах по профилю программы.