Подписание трехстороннего соглашения между Липецким государственным педагогическим университетом имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Башкирским государственным педагогическим университетом имени М. Акмуллы и Шадринским государственным педагогическим университетом состоялось в онлайн-режиме. Документ подписали ректор ЛГПУ Нина Федина, ректор БГПУ Салават Сагитов и ректор ШГПУ Артур Дзиов.

Руководители педвузов планируют сотрудничать в сфере педагогических исследований, в том числе современных технологий раннего развития детей. Университеты договорились о взаимодействии в научно-методическом сопровождении педагогических работников и управленческих кадров, внедрении результатов научно-методических исследований в педагогическую практику, а также о профессиональной подготовке и повышении квалификации педагогов. Также участники соглашения будут повышать публикационную активность сотрудников педвузов и проводить совместные научно-методические мероприятия.

Сотрудничество вузов осуществляется в ходе работы федеральных научно-методических центров сопровождения педагогических работников Министерства просвещения РФ. Они созданы в прошлом году в 21 вузе России в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».