ЛГПУ присоединился к пилотному проекту по развитию районов Липецкой области

Студенты ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского стали участниками нового проекта «Будущее моего района», который должен стать лабораторией идей для местного самоуправления Липецкой области. Проект, который реализуют управление внутренней политики и Общественная палата региона, студентам педуниверситета презентовал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. По его словам, у участников не только появится возможность попробовать себя в госуправлении, поработав вместе с муниципальными и региональными властями, но и заявить о себе.

«Участие в проекте – это не только возможность реализовать свои идеи, но и шанс получить желаемую работу сразу после окончания вуза. Мы готовы брать в команду молодых энергичных ребят, пусть без опыта. Для нас важны новые идеи и желание развивать нашу область», – подчеркнул Александр Рябченко.

Активным студентам ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рабочей группе из 20 человек предложили изучить действующие стратегии социально-экономического развития в Воловском муниципальном районе, который вошел в тройку участников пилотного проекта вместе с Лебедянским и Усманским. На базе вуза будет создана аналитическая группа – «фабрика идей». Ее участники под руководством наставников подготовят предложения для плана по развитию муниципалитета.

«Для успешной реализации задач по качественному развитию Липецкой области нам необходимы конструктивные идеи и целеустремленные люди. Убежден, что липецкая молодежь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты в этом направлении», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В ближайшее время студенты и преподаватели отправятся в район с ознакомительной поездкой. Также в рамках проекта их ждут «полевые» обсуждения с участием жителей, представителей бизнеса и общественных организаций. Итогом работы должен стать план действий для повышения качества жизни в муниципалитете. Идеи представят районным и региональным властям.

«Для участия в проекте нам предложили Воловский район – один из самых удаленных. Молодежь оттуда уезжает жить в Липецк, в Москву и другие города. Я бы хотела предложить, а может, и создать точки притяжения для молодых людей, чтобы муниципалитет омолаживался и развивался», – поделилась студентка 3 курса института истории, права и общественных наук Александра Каличева.

Также в проекте принимают участие студенты ЛГТУ, которые поработают в Лебедянском районе, и будущие управленцы из липецких филиалов РАНХиГС и Финансового университета при Правительстве РФ, уже побывавшие в Усманском районе на прошлой неделе. Во время поездки о социальных и экономических особенностях муниципалитета им рассказал глава района Владимир Мазо.