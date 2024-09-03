Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии кластера «Цифровизация энергетики» федерального проекта «Профессионалитет» на базе Липецкого государственного технического университета.

«Мы уже давно работаем с вузами, колледжами и техникумами Липецкой области по изменению подхода к образованию. Стремимся готовить для наших предприятий востребованных специалистов. Участие в проекте «Профессионалитет» стало еще одним шагом к поставленной цели. Для устойчивого развития топливно-энергетической отрасли региону требуется большое количество кадров, владеющих современными знаниями. Именно таких технических специалистов будут готовить в липецком вузе. В перспективе это, безусловно, будет способствовать развитию промышленности и экономики региона», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Около 100 миллионов из федерального бюджета выделено на оснащение современных лабораторий для подготовки высококвалифицированных энергетиков с учетом актуальных запросов предприятий. Уже в этом учебном году поступившие в ЛГТУ по направлению «Электроснабжение» станут частью федеральной инновационной программы. Обучение будет вестись с региональными промышленными предприятиями-партнерами программы: филиал ПАО «Россети Центр — Липецкэнерго», ООО «Таврида Электрик Центр», ООО НПП «ТерраВатт», ООО НПП «Комплексные интеллектуальные технологии». Для студентов оснастили 8 лабораторий по разным видам работ: релейной защиты и цифровизации систем электроснабжения; электрических машин, электрических аппаратов и электропривода; электротехники и электроники и электротехнических материалов; техники высоких напряжений; электромонтажные мастерские, слесарные мастерские.

Кроме того, на полигоне технического обслуживания подстанций и сетей разместят часть подстанции 110/10 кВ, воздушные линии 10 и 0,4 кВ, столбовую трансформаторную подстанцию, интеллектуальные цифровые комплектные распределительные устройства, модель электроэнергетической системы с комплексной нагрузкой. В виртуальной лаборатории и лаборатории техники высоких напряжений разместили уникальный смарт-выключатель (реклоузер) 35 кВ, компьютерный класс оснастили тренажерами, а также системами виртуальной реальности, позволяющими отрабатывать навыки работы в системах электроснабжения.

ЛГТУ стал третьим в регионе образовательно-производственным кластером по федеральной программе «Профессионалитет», а также первым, где принимает участие вуз.