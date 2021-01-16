Липецкий государственный технический университет прошел государственную аккредитацию по большинству из направлений учебной деятельности. Однако пять вычеркнуты из образовательной программы, сообщает LipetskMedia.

Речь идет о машиностроении, а также изобразительном и прикладных виды искусств на уровне бакалавриата. Липецкий вуз лишен права подготовки магистров по направлениям «психологические науки», «юриспруденция», «история и археология», «изобразительное и прикладные виды искусств».

По словам ректора университета Павла Сараева, выпускники 2021 года завершат освоение образовательной программы и пройдут итоговую аттестацию в ЛГТУ. Итоговая государственная аттестация у этих студентов пройдет в других университетах. Они получат дипломы государственного образца другого вуза. Согласно закону данная процедура будет бесплатной. Студенты не выпускных курсов смогут перевестись на другие образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию.

Павел Сараев особо отметил, что отказ в аккредитации не был связан с претензиями к качеству подготовки выпускников, пишут “Вести Липецк”.