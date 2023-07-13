Победителем федерального проекта «Профессионалитет» стал Липецкий государственный технический университет. Теперь здесь также будут готовить кадры для топливно-энергетического комплекса. Около 100 млн рублей планируется выделить на оснащение современных лабораторий для подготовки высококвалифицированных энергетиков с учетом актуальных запросов предприятий.

«Мы уже давно работаем с вузами, колледжами и техникумами Липецкой области по изменению подхода к образованию. Стремимся готовить для наших предприятий востребованных специалистов. Участие в проекте «Профессионалитет» стало еще одним шагом к поставленной цели. В перспективе это, безусловно, будет способствовать развитию промышленности и экономики региона», – уверен губернатор Игорь Артамонов.

Уже в этом учебном году поступившие в ЛГТУ по направлению «Электроснабжение» станут частью федеральной инновационной программы. Реализация программы обучения будет осуществляться совместно с региональными промышленными предприятиями с целью формирования у студентов востребованных компетенций.

Для этого в университете создадут научно-производственный центр «Кластер цифровизации энергетики» на базе кафедры электрооборудования. Его основой станет управление энергетики и тарифов Липецкой области, а также предприятия-работодатели – ПАО «Россети Центр – Липецкэнерго», ООО НПП «ТерраВатт», ООО НПП «Комплексные интеллектуальные технологии» и «Таврида Электрик Центр». Им будет поручено формирование современных условий обучения будущих специалистов, развитие новых цифровых компетенций для энергетики и обеспечение гарантированного трудоустройства выпускников на энергетических предприятиях области и страны с учетом Стратегии цифровой трансформации электроэнергетики.