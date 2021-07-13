Аналитический центр «Эксперт» завершил очередной этап исследования публикационной и изобретательской активности российских университетов, по итогам которого Липецкий государственный технический университет представлен в двух предметных областях – «Металлургия» и «Возобновляемая энергетика».

Впервые попав в рейтинг, университет занял уверенные позиции. В области «Металлургия» (срез «Материаловедение») ЛГТУ разместился на 34 месте. В тройку лидеров вошли Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Южно-Уральский государственный университет.

В области «Возобновляемая энергетика» (срез «Энергетика») университет расположился на 23 позиции. Первые три строчки заняли Сколковский институт науки и технологий и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Подробнее об исследовании здесь.

Ранее группа «Интерфакс» представила XII ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2021 год. Третий год подряд Липецкий государственный технический университет демонстрирует положительную динамику в рейтинге. В сводном рейтинге ЛГТУ расположился на 246-247 местах, что на девять позиций выше, чем в 2020 году, а также поднялся в рейтинге по трем направлениям. В категории «Инновации» университет занял 207-211 места, это на 31 позицию выше по сравнению с прошлым годом. На 199-200 местах университет расположился по показателю «Исследования», что на 12 позиций выше, чем в 2020 году. Положительная динамика сохраняется и в категории «Интернационализация», где ЛГТУ занял 225-226 место. Всего в рамках проекта НРУ была проведена оценка деятельности 341 университета России.