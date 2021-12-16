Липецкий государственный технический университет впервые вошёл в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии – 2022 (QS World University Rankings: EECA). Исследование опубликовано британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).

QS – один из трёх основных международных рейтингов университетов наравне с THE – Times Higher Education (Великобритания) и ARWU – Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг). По итогам работы в 2021 году в рейтинг вошли 450 университетов, в том числе 134 вуза из России.

Университеты оцениваются по десяти критериям. Наибольший вес играют академическая репутация (30% от общего балла) и репутация среди работодателей (20%). Также учитываются соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, глубина международных научных коллабораций, присутствие в онлайн-среде, количество цитирований на одну публикацию, доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов.

«ЛГТУ в полной мере заслуживает включения в подобный рейтинг. Университет готовит первоклассных специалистов и, что особенно важно, востребованных. Высокий уровень профессиональной подготовки липецких специалистов является основой для инновационного развития экономики региона», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.