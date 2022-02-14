Итоги Глобального агрегированного рейтинга (ГАР) 2022 года опубликовал агрегатор независимой оценки высшего образования best-edu.ru. Среди стран-лидеров Россия заняла шестое место. В числе лучших – 128 российских вузов. Липецкий государственный технический университет вошёл в топ-10%.

«ЛГТУ в полной мере заслуживает включения в подобный рейтинг. Университет готовит первоклассных специалистов и, что особенно важно, востребованных. Высокий уровень профессиональной подготовки липецких специалистов является основой для инновационного развития экономики региона», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

ГАР – это агрегация 12-ти наиболее авторитетных международных рейтингов и европейской базы данных результатов внешней оценки качества DEQAR. В данном списке представлены 3382 вуза из 124 стран. Все университеты разбиты на лиги: от топ-1% до топ-15%. В топ-1% входят 250 лучших вузов мира, в топ-10% – 2500.

Для попадания в список ГАР университет должен входить как минимум в два международных рейтинга. Липецкий государственный технический университет в 2021 году вошёл в мировую лигу рейтинга Round University Ranking (RUR) и в число лучших вузов стран Восточной Европы и Центральной Азии QS World University Rankings: EECA.