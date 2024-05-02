Липецкий государственный технический университет стал победителем конкурса студенческих научных сообществ и выиграл грант от Минобрнауки РФ. Миллион рублей будет направлен на поддержку проектов обучающихся, которые будут способствовать развитию предприятий Липецкой области. Также на средства гранта будут проводиться летние научные конференции, мастер-классы и битва роботов — состязания среди разработчиков программируемых машин.

Конкурс студенческих научных сообществ Минобрнауки России проводит с 2022 года. В 2024 году заявки подали 286 университетов страны. Победителями стали 40 вузов. Общая сумма поддержки составила 100 миллионов рублей. Размер грантов — от 1 до 5 миллионов рублей.

«Важно поддерживать и стимулировать молодых учёных, предоставлять им возможности для реализации идей и проектов. Это — инвестиции в будущее не только нашего региона, но и страны», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.