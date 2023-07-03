Индивидуальные предприниматели и юридические лица Липецкой области благодаря регистрации личного кабинета на портале Госуслуги могут оперативно и вне очереди заказать государственные и муниципальные услуги, записаться на прием в ведомство, оплатить налоги и госпошлину, а также получить информацию о проверках контрольно-надзорными органами. Помимо руководителя получить доступ для внесения необходимой информации могут сотрудники предприятия, например, юристы или бухгалтеры. Учетная запись портала Госуслуг позволяет пользоваться личными кабинетами Федеральной налоговой службы РФ, Социального фонда РФ и других ведомств.

Создать учетную запись юридического лица можно только на основании подтвержденной учетной записи физического лица – руководителя организации или представителя, имеющего право действовать от имени организации без доверенности. То есть для регистрации юридического лица необходимо в первую очередь создать личный кабинет на едином портале Государственных услуг руководителю организации. Зарегистрироваться как физическое лицо на сайте Госуслуг и пользоваться им можно и без квалифицированной электронной подписи. Достаточно сходить в МФЦ и подтвердить свою личность. Получить необходимую консультацию по регистрации предпринимателя на едином портале Государственных услуг можно по телефону 8-800-100-70-10.

«Все больше услуг жители Липецкой области могут получить в электронном виде. Это удобно, быстро и позволяет избежать неточностей по вине человеческого фактора. Электронный документооборот значительно упрощает многие процессы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.