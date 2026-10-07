Личный прием граждан провел Игорь Артамонов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел личный прием граждан, на котором рассмотрел обращения жителей. В основном вопросы касались сферы благоустройства и ЖКХ.

Так, в Сенцово Липецкого округа граждане часто сталкиваются с перебоями водоснабжения. А в Тербунах затягивается благоустройство после замены коммуникаций. Эти вопросы будут переданы на рассмотрение и контроль профильным министерствам. Кроме того, жители поселка Лев Толстой сообщили о дороге, которая требует ремонта. Вероятно, ее удастся поставить в план работ на следующий год.

«Ремонты и модернизация в сферах жизнеобеспечения, как правило, проводятся согласно заранее определенным планам. Но возможны и их корректировки, если какие-то объекты требуют безотлагательного решения», – отметил Игорь Артамонов.