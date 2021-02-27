Личный состав органов внутренних дел в Липецкой области на 1 января 2021 года насчитывает 5088 сотрудников (в 2019 г. – 5087). Такие данные приводятся в информационно-аналитической записке о состоянии правопорядка на территории региона в 2020 году, подготовленной для депутатов областного Совета.

Структура и штатная численность органов внутренних дел постоянно совершенствуется под запросы времени.

Так, в минувшем году за счет внутреннего перераспределения (7 единиц) в УМВД России по г. Липецку создана группа по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а в областном управлении дополнительно укрепили (3 ед.) соответствующее отделение в УУР УМВД России по Липецкой области.

В общей сложности численность специализирвоанных подразделений по противодействию IT-преступлениям увеличена до 37 единиц.

Для увеличения нормы выхода нарядов ППС, за счет сокращения руководящего состава подразделения (командиров рот и взводов) реорганизован отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Липецку (16 ед.).

Также за счет сокращения руководящих должностей в отделениях полиции укрепили подразделения уголовного розыска МО МВД России “Данковский”, “Тербунский”, “Чаплыгинский”, Краснинского ОП МО МВД России “Лебедянский”, Боринского ОП ОМВЛ России по Липецкому району, Долгоруковского ОП МО МВД России “Тербунский”.

В целях оптимального организационного построения органов внутренних дел ликвидировано отделение полиции Боринское ОМВД России по Липецкому району. Высвободившаяся численность передана в отделы УР и УУП того же территориального органа.

Чтобы распределить нагрузку на личный состав и повысить эффективность оперативно-служебной деятельности, проведены мероприятия по увеличению и (или) перераспределению штатной численности УВМ УМВД России по Липецкой области (2 ед.), подразделений ГИБДД (всего 5 ед.), оперативно-сыскного отдела УР УМВД России по г. Липецку (10 ед.), подразделений по исполнению административного законодательства ОП №2, ОП№5, ОП №8 УМВД России по г. Липецку, МО МВД России “Данковский” и ОМВД России по Задонскому району, комендантского взвода по охране объектов органов внутренних дел УМВД России по Липецкой области (4 ед.).

Созданы штатный запасной пункт управления отделения мобилизационной подготовки и мобилизации УМВД России по Липецкой области (1 ед.), а также специализированные группы по контролю за оборотом наркотиков в МО МВД России “Тербунский” и ОМВД России по Грязинскому району (2 ед.).

С учетом обновленных данных госстатистики о численности постоянно проживающего населения на территории Липецкой области, на основе проведенного анализа соответствия штатных расписаний подразделений участковых уполномоченных полиции нормативам, перераспределена штатная численность участковых в ТО МВД России районного уровня (12 ед.).

В областном управлении МВД укрепляют кадровый потенциал. В 2020 году снизили некомплект аттестованного состава до 5,4% (в 2019 г. было 6,2%).

Проведено распределение 53 (в 2019 – 50) выпускников учебных заведений МВД России. Общая юридическая прослойка несколько возросла и составляет 86,9% (в 2019 г. – 86,7%).