Семья Сорокиных из Добринки на общем совете решила направить в зону боевых действий личный автомобиль

Об этом редакции «ДВ» рассказал офицер в отставке, постоянный волонтёр с начала специальной военной операции Владимир Викторович Смольянинов, регулярно сопровождающий гуманитарную помощь «за ленточку». Он считает, что о таких людях, как Сорокины, должен знать весь район. И мы с ним согласны.

Раиса Михайловна Сорокина много десятков лет проработала участковой медсестрой в Добринской больнице, старшее поколение района хорошо её знает в лицо. Милосердная женщина вместе со своими давно взрослыми детьми Алексеем и Ириной решили:

«уазик», что стоит в гараже после смерти хозяина Евгения Петровича, должен послужить защитникам.

— 8 июля была годовщина со дня смерти папы, 10 лет прошло, как его не стало, — рассказывает Алексей Евгеньевич, военный пенсионер, офицер в отставке, прослуживший на Северном флоте, — он у нас всю жизнь водителем в райпо проработал, и мы, посовещавшись, подумали: машина стоит без него, никому не нужна. Я живу в Санкт-Петербурге, нечасто в Добринке бываю, и, когда приезжаю, на ней, разумеется, не езжу, сестра Ирина — тем более. А так хоть нашим ребятам на фронте «уазик» пользу будет приносить.

Конечно, им дорога память об отце и муже, но всё-таки то, что машина станет помогать солдатам на войне, намного важнее и серьёзнее любых чувств. По словам хозяев, автомобиль — на ходу, но, конечно, требовал небольшого осмотра. И вот уже его забрал со двора Сорокиных наш земляк Вячеслав, который находится в отпуске по болезни.

23 числа защитник Отечества вновь отправится на войну. Сам он родом из Сафоново, потом жил в Добринке и Липецке, откуда два года назад ушёл на СВО вместе со своим двоюродным братом.

Воевал на Херсонщине, в Марьинке (юг Донецка). Почти год воюет механиком-водителем на САУ на Артёмовском направлении.

Так что «уазик» из Добринки отправится по назначению.