Творческое содружество «ЛИД-проект» к пятилетию коллектива 13 октября в 19.00 в липецком Доме музыки представит программу «Без слов». Инструментальные пьесы исполнят Игорь Верещагин (пиано), Елизавета Разумова (скрипка), Дмитрий Кокшин (саксофоны), Сергей Тюленев (фагот), Дмитрий Данилов (бас-гитара), Дмитрий Стульнев (ударные). Также в проекте участвуют Евдокия Кочетова (хореография) и член Союза художников РФ Вячеслав Канищев (живопись).

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные программы. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие проекты делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Для липчан прозвучат любимые зрителями произведения, в том числе «Ностальгия», «This Masquerade», «Night In Tunisia D», «Laurita (DD+Lisa)», «Sicilia», «Birk’s Works», «Beija Flor», «Soul Shadows» и другие. «При внешней традиционности программа открытия концертного сезона для ЛИД-проекта в этом году необычна, – поделился руководитель ЛИД-проекта Игорь Верещагин. – Прозвучит исключительно инструментальная джазовая музыка. При этом творческое содружество липецкого Дома музыки никогда не позиционировало себя как джазовый ансамбль, стремилось к «пограничным» формам, соединяющим джаз, элементы академической музыки, эстрады, фольклорные образцы. Размышляя над концертным репертуаром к пятилетию образования коллектива, музыканты решили исполнить весьма известные и значимые образцы современной джазовой хрестоматии во всем ее разнообразии – как стилистической, так и этнической. Это пьесы мастеров Франции, России, Бразилии, США». Более подробную информацию можно получить по телефонам 43-10-31, 43-24-65, а также на сайте доммузыки48.рф.