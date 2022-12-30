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Концерт, посвященный пятилетию творческого содружества ЛИД, состоится 5 января в липецком Доме музыки. Это главный подарок музыкантов своим единомышленникам и поклонникам.

«Название ЛИД – это аббревиатура начальных букв имён участников проекта, – рассказал создатель и руководитель коллектива Игорь Верещагин. – «Л» – Лиза Разумова, скрипка, «И» – Игорь Верещагин, пиано, «Д» – Дмитрий Кокшин, саксофоны. Время постепенно расширило рамки нашего базового трио до внушительного творческого сообщества. Программы ЛИД-проекта порой требовали участия не одного десятка исполнителей: симфонического оркестра, камерного хора, выдающихся музыкантов, актёров театра, танцоров и … живописца, который неизменно «рисует джаз», Вячеслава Канищева».

В концерте также примут участие Дмитрий Данилов (бас-гитара), Сергей Тюленев (фагот), Дмитрий Стульнев (ударные), Наталья Волкова (вокал), Светлана Лунькова (вокал), Евдокия Кочетова (хореография), Вячеслав Канищев (живопись). Специальный гость – примадонна отечественного джаза (вокал) Карина Кожевникова. Доступна Пушкинская карта.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные программы. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие проекты делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.