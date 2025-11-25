Лидер по зову души

СТАЛА ДЛЯ СЕЛЯН СВОЕЙ

Когда Нина Соболева получила группу инвалидности, то ее пригласил в свой кабинет тогдашний председатель Талицкого сельского Совета Иван Васильевич Мочалов и предложил занять пустующее место руководителя первичной общественной организации инвалидов.

Это было в 2007 году, когда Нина Геннадьевна работала методистом в Талицком Доме культуры. Иван Васильевич знал ее как человека ответственного, общительного, доброго, готового прийти на помощь в трудную минуту. За 30 с небольшим лет, которые на тот момент она прожила в Талицком Чамлыке, Нина знала каждого человека, со многими подружилась и пользовалась заслуженным уважением среди односельчан.

Нина родилась далеко от талицких степных просторов — в Казахстане. Город Гурьев стал ее родиной. Он располагался на берегу реки Урал, где водилась разнообразная рыба: сазан, судак, вобла, осетр, белуга. Это был кладезь добычи черной икры и красной рыбы. Одна белуга достигала полутора метров! С детства любознательная девочка интересовалась разведением рыбы.

Родители нашей героини Гатаулины Раиса Андреевна и Геннадий Алексеевич свою семью образовали в Казахстане. Здесь родились у них четыре дочери: Раиса, Софья, Светлана и Нина. Семья была дружная, трудолюбивая. Глава семьи трудился в аэропорту рабочим, а мать — продавцом в магазине.

Нина, как и старшие сестры, училась в престижной средней школе, носящей имя известного казахского поэта, философа, музыканта, основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика Абая (Ибрагима) Кунанбаева.

За отличную учебу и активную пионерскую работу Нину наградили путевкой во всесоюзную здравницу «Артек». В дружине «Янтарной», куда она попала, было так интересно, что все запомнилось до мельчайших подробностей на всю жизнь.

Очень впечатлили экскурсии по Ялте, Севастополю, где школьники страны посмотрели панораму Крымской войны 1853-1856 годов и диораму, посвященную героическим подвигам советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

После 8 класса девушка поступила во Всероссийский морской рыбный техникум в Гурьеве, который окончила в 1974 году и была распределена в Липецкую область. По направлению приехала работать в Талицкий рыбхоз. Пруд был новым, рыба в нем водилась очень вкусная и пользовалась огромным спросом у покупателей.

Коллектив рыбхоза был большой и сплоченный. Руководил им директор Михаил Егорович Черникин, человек строгих правил. Молодого специалиста приняли на должность рыбовода. В ее обязанности входили многие функции. Например, девушка ездила на машине с водителем в Добровский район за мальками. Это был областной рыбный питомник. Там ведрами вылавливали карпа, толстолобика, белого амура, считали число мальков в ведре и умножали на количество ведер, которые закупали для своего рыбхоза. Затем привозили мальков на место, выпускали в пруд и выращивали.

БЫЛО ТРУДНО, НО СПРАВИЛИСЬ

С будущим мужем Нина познакомилась на работе. Николай Иванович Соболев строил этот рыбхоз, был немного старше своей избранницы. Однажды он приехал в рыбхоз на велосипеде и обратил внимание на миловидную девушку, которая в халате по-хозяйски ходила по территории рыбхоза и давала распоряжения персоналу. Молодой человек влюбился в нее с первого взгляда и решил для себя, что эта серьезная девушка обязательно станет его женой.

Дружная семья. Нина Геннадьевна с мужем и сыном.

Нина жила на частной квартире у одной старушки, куда Николай стал провожать любимую. Встречались в основном в клубе. 50 лет назад молодежь охотно ходила на танцы, в том числе и семейные пары. В неотапливаемом клубе было холодно, но от народа не было отбоя. Все веселились, танцевали, были в движении и не ощущали холода.

Через два года после знакомства молодые поженились, и Нина переехала к мужу. Он жил с мамой и бабушкой. Младший брат служил в армии, а сестра уехала в Липецк.

Девушка быстро освоилась в семье, стала им родной и близкой. Родился сын Сергей. Декретный отпуск тогда был очень короткий. Бабули согласились сидеть с грудным ребенком, а Нина вышла на работу. Было очень трудно, потому что работать приходилось не только днем, но и ночью. Мужу это стало не нравиться. Так что работу, которую Нина любила, ей пришлось оставить.

К этому времени молодая семья уже построила дом, завела корову, поросят. Супруги не боялись труда, даже брались обрабатывать свеклу в колхозе имени Нестерова. Вот так сами вставали на ноги.

КРУТО ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ

Оставив рыбхоз, Нина Геннадьевна без работы не осталась. Устроилась в детский сад воспитательницей. Работала и училась в педагогическом институте. Будучи человеком творческим, приобщала детей к художественной самодеятельности и частенько водила их на репетиции в местный клуб. Способности молодой воспитательницы к пению и театральным постановкам там заметили и оценили по достоинству. А в 1992 году директор ДК Михаил Николаевич Соломахин пригласил ее работать в клуб методистом. Нина согласилась. Работа ей нравилась, потому что любила петь и плясать. Стала петь в Талицком хоре, а также дуэтом с Александрой Сатиной. Организовала театральную студию, куда приобщила не только взрослых, но и разновозрастных детей из средней школы.

Надо отметить, что сотрудники Талицкого ДК всегда были на хорошем счету, участвовали практически во всех районных мероприятиях, а также выступали на областной сцене. И в этом есть частичка труда Н. Соболевой.

Однако судьба всегда вносит коррективы в нашу, казалось бы, размеренную и предсказуемую жизнь. Порою они бывают грустные. В начале 2000-х Нина заболела и получила группу инвалидности. Продолжала работать, но недуг давал о себе знать. После 55 лет смогла поработать всего лишь 3 года и ушла на заслуженный отдых.

По прошествии лет Нина Геннадьевна очень благодарна всем детям-активистам, а также директору ДК М.Н. Соломахину, художественному руководителю А. Черникову, заведующей библиотекой Т.А. Нестеровой, библиотекарю Л.Н. Нестеровой, учителю музыки Т.А. Москаленко за то, что они всегда помогали в ее начинаниях, поддерживали.

ВСЕГДА СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Находясь на пенсии, Нина Геннадьевна не бросила общественную работу. Вот уже почти 20 лет она — председатель Талицкой первичной ячейки Добринской РОО ВОИ. Всегда на людях, в гуще событий. Активно участвует в работе районной организации.

У нее есть единственный внук Никита, который, еще обучаясь в школе, был на районной Доске почета, а теперь он — курсант Воронежского института МВД. Нина гордится внуком и его мамой Татьяной Ивановной, мастерицей на все руки, которая работает в Добринском ОМВД в отделе кадров, а в свободное время шьет одеяла для бойцов СВО.

На вопрос об увлечениях Нина Геннадьевна, улыбаясь, ответила: «Люблю готовить, люблю цветы, люблю шутить».

В этом году супруги Соболевы отмечают золотую свадьбу. Пожелаем им семейного благополучия, здоровья и долгих лет жизни!

«Очень важно создавать все условия для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживать их инициативы и активную гражданскую позицию», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.