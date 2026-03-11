Лидерами блогерского сообщества в регионе могут стать жители Липецкой области

Жители Липецкой области смогут стать лидерами сообщества блогеров в своем регионе. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл набор амбассадоров. Этот статус – возможность представлять проект на федеральных событиях, запускать региональные медиапроекты, предлагать образовательные форматы, а также объединять и развивать профессиональное сообщество авторов контента в регионе.

Подать заявку на участие в программе амбассадоров могут авторы полезного контента, проживающие в одном из регионов России. Важное условие – активный блог с аудиторией более 5000 подписчиков в одной из социальных сетей, разрешенных на территории России. Участие в амбассадорской программе осуществляется на конкурсной основе. Отбор включает творческое задание и собеседование с командой проекта – важен не только масштаб, но и мотивация, ценности и готовность быть частью команды.

Чтобы стать официальным представителем проекта «ТопБЛОГ» в своем регионе необходимо подать заявку до 18 марта 2026 года (23:59 по мск). Регистрация проходит на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». Имена амбассадоров будут объявлены после 31 марта.

В этом году амбассадоры не только продолжат усиливать региональные медиасообщества, продвигать социально значимые проекты и формировать культуру ответственного контента в цифровом пространстве, но и получат расширенные возможности для профессионального роста и масштабирования своих идей. В течение года они будут участвовать в пресс-турах и закрытых мероприятиях партнеров проекта и ведущих цифровых платформ, запускать медиаколлаборации, представлять проект на региональных и федеральных площадках, а также выступать в роли спикеров и экспертов на ключевых молодежных и медиасобытиях страны. Самые активные представители амбассадорской сети будут приглашены на главное событие сезона – финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ».

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». За пять сезонов он вырос из образовательного конкурсного проекта в крупнейшую в стране профессиональную среду авторов и объединил более 300 тысяч человек со всей России.