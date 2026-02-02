Лидерским навыкам обучат 50 сотрудников здравоохранения Липецкой области в рамках проекта «Кадры. Медицина»

Полсотни сотрудников сферы здравоохранения Липецкой области обучат современным навыкам управления в рамках регионального проекта «Кадры. Медицина». Это врачи, заведующие отделениями, заместители главных врачей, прошедшие строгий отбор по федеральной модели компетенций, разработанной региональным минздравом, РАНХиГС и АНО «Россия — страна возможностей». 30 января в Липецком медвузе состоялась первая установочная сессия для участников проекта. Их приветствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«От вас напрямую зависит качество жизни наших жителей. Вы именно те люди, кто каждый день принимает решения в условиях высокой ответственности. При этом в вашей сфере особенно важно действовать аккуратно, чутко, без малейших потерь в качестве медицинской помощи. Проект «Кадры. Медицина» — это не просто обучение. Это наш региональный проект по созданию кадрового резерва с особыми лидерскими качествами, то есть подготовки управленцев, которые глубоко понимают медицину, клинические процессы и реальную работу врача. Желаю вам продуктивной работы. Уверен, у вас всё получится. Мы в вас верим», – сказал Игорь Артамонов.

Это уже вторая программа регионального кадрового проекта. В прошлом году стартовала «Гордость Липецкой земли» для участников и ветеранов СВО. Теперь начинается работа с кадровым резервом управляющего звена для здравоохранения. Впереди у участников несколько месяцев работы в проектных командах под наставничеством главврачей ведущих областных медучреждений. Всего будет четыре образовательных модуля, направленных, в частности, на умение использовать проектный подход, внедрение ИИ, цифровизацию, медийные технологии. В качестве практики изученные компетенции нужно будет внедрить в работу своих медучреждений для оптимизации процессов, повышения доступности медицинской помощи и ее эффективности.

Установочную сессию продолжила экскурсия по РУМу. После участников ждал мастер-класс «Эффективные коммуникации в медицинской среде», который провела к.м.н., заведующая отделением Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Анна Клементьева. Лекции и тренинги с федеральными экспертами и коучами планируют проводить на протяжении всего проекта.