В Добринке подвели итоги конкурса «Лидер РДШ». По результатам районного заочного этапа, на который участники представили портфолио с социальным проектом и страницами личных достижений, из десяти человек в финал вышли Юлия Батышкина (8 класс, школа с. Нижняя Матрёнка), Анна Зиновьева (7 класс, гимназия с. Ольговка), Илья Кошкаров (9 класс, лицей п. Добринка).

Их социальные проекты отражали различные направления деятельности детских общественных организаций и были нацелены на решение актуальных социальных проблем.

Юлия Батышкина представила проект «Серебряный родник» по благоустройству территории родника в родном селе.

Социальный проект «По тропам родного края» Ильи Кошкарова направлен на подготовку туристических маршрутов по историческим местам Добринского района, организацию и проведение экскурсий по родному краю, а также разработку мобильного приложения для виртуальных экскурсий.

Цель проекта «Бумаге — вторую жизнь» Анны Зиновьевой — организация сбора макулатуры для последующей ее вторичной переработки. Деньги, вырученные от сдачи собранной макулатуры, предназначены на закупку саженцев деревьев для посадки в парке памяти Сергея Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Финалисты также приняли участие в собеседовании по теме «Аспекты лидерства».

По результатам всех конкурсных испытаний третье место заняла Юлия Батышкина, второе — Илья Кошкаров. Победителем стала Анна Зиновьева.