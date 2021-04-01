Глава администрации Липецкой области сегодня встретился с командой Клуба Лидеров России «Эльбрус». Ранее лидерам было поручено разработать комплекс мер по повышению благосостояния малоимущих семей региона. Команды изучили особенности работы службы занятости, эффективность реализации социальных контрактов и представила свои разработки по совершенствованию мер соцподдержки и повышению благосостояния населения.

«Проведено большое количество глубинных интервью с малоимущими жителями региона и, в частности, с людьми, оформившими социальный контракт. Мы узнали, какие есть трудности у людей, имеются ли у них проблемы с реализацией соцконтрактов и какая им в этом нужна помощь. Работа будет продолжена. Все представленные прототипы мы доработаем и начнём внедрять эти решения», – рассказала руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова.

Команды рассказали о результатах двухмесячной работы, в ходе которой посетили Добринский, Лебедянский, Усманский районы, а также города Грязи и Елец. В ходе этапа «Этнография» было проведено 102 глубинных интервью с жителями, с каждым респондентом разговаривали не менее полутора часов для выявления потребностей и сложностей в получении социальной поддержки. Команды «Обучающей экспедиции» разработали 15 прототипов решения, которые прошли тестирование вместе с респондентами и представителями управления социальной политики Липецкой области.

Команды предложили рассматривать социальный контракт как партнёрство с государством, в котором интересы каждой стороны остаются учтёнными. В качестве решения задачи по повышению благосостояния малоимущих семей в регионе, предложено оцифроватьзаключение социального контракта, а также внедрить систему «одной двери» на базе МФЦ, предоставив жителям сразу несколько способов удобного получения услуги. Также в Липецкой области проведут системное обучение сотрудников управления социальной политики и внедрят систему сопровождения жителей после заключения социального контракта.

Одной из передовых идей команды «Обучающей экспедиции» стало решение о трансформации Центра занятости населения в HR-агентство, где процесс будет ориентирован не на учёт, а на реальное трудоустройство. В качестве поддержки жителей, только заключивших социальный контракт, команды предложили создать онлайн-базу хороших кейсов, «коробочных решений» для пользователя социального контракта, развивающего своё дело. Уже сейчас командами подготовлены методические пособия и памятки для внедрения разработанных решений.

«Видно, что проделана большая плодотворная работа. Мы очень рассчитываем на хороший результат. Планируем рост числа соцконтрактов и, соответственно, снижение количества людей, находящихся за чертой бедности. Также поступили предложения по трансформации Центров занятости, были заявлены новые варианты помощи людям при поиске работы. Все эти разработки мы будем использовать», – прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.