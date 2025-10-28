Лидеры школьного самоуправления со всей страны собрались в Липецке

Масштабный фестиваль ученического самоуправления «Диалог цивилизаций» открылся в Липецке. Он проходит на базе школы №47. В этом году география мероприятия значительно расширилась: 34 команды из 53 образовательных организаций представляют не только Липецк, но и Москву, Курск, Великий Новгород, Калининград и Тверскую область.

Участников ждет насыщенная программа, посвященная самым актуальным трендам молодежной политики: от самоуправления, медиа и социального проектирования до добровольчества, развития личных навыков и грантовой поддержки. Своим опытом со школьниками поделятся представители органов власти, а также эксперты в области саморазвития.

Больше 50 практикумов и мастер-классов будут посвящены главной теме фестиваля — ценности реальной дружбы в современном мире, которая объединяет людей за пределами социальных сетей.

Фестиваль проходит при поддержке федерального проекта «Навигаторы детства» и всероссийской программы «Ученическое самоуправление». В 2025 году фестиваль собрал рекордные 400 участников.

«На фестивале будущие лидеры учатся основам самоуправления и получают реальные инструменты для воплощения своих идей в жизнь. Уверен, что диалог между командами из разных городов откроет для них новые горизонты», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.