Лидеры всероссийского рейтинга «Индекса дела» отмечены в Липецкой области

Трое представителей бизнеса Липецкой области отмечены в топ-350 Всероссийского рейтинга «Индекс дела». Награждение прошло в Центре «Мой бизнес». За право занять верхние позиции рейтинга боролись 23 липецкие компании. Удача улыбнулась ООО «ТТЦ «АИСТ», ИП Ованоглян Левон Оганесович, ИП Кузьмин Артем Юрьевич, которые достигли успехов в сфере информации и связи. Также эти компании удостоены дипломов специальной номинации «ТОП региона». В региональном срезе они демонстрируют лидерство по обороту и производительности.

Методология рейтинга строится на подсчете пяти ключевых показателей развития МСП: рост, узнаваемость, потенциал, продажи и социальная ответственность. «Новая рейтинговая система решает сразу три задачи: дает возможность самодиагностики для бизнеса, выступает в качестве системы координат для МСП и создает систему ориентиров для потребителей. При этом перед Минэкономразвития стоит задача качественного роста сектора, и именно на ее решение нацелен «Индекс дела». Заложенный в него подход к оценке компаний позволяет в перспективе не только поддерживать развитие в России здоровой конкуренции, но и качественно выращивать бизнес, создавать новые ориентиры и механизмы развития для компаний всех уровней», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Организаторами рейтинга выступают Национальное агентство «Мой бизнес» и компания «Русбизнесметрика» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Рейтинг «Индекс дела» – это новый инструмент поддержки предпринимателей, демонстрирующих устойчивый рост и инновационность. Всероссийский рейтинг был запущен в ноябре 2024 года, сегодня он в том числе формирует картину вклада компаний в развитие экономики регионов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.