Так отзываются о Л.А. Григоровой жители старшего поколения, проживающие на территории Пушкинской сельской администрации

Долгую и плодотворную жизнь прожила эта женщина. В нашем районе, в д. Жигули, ее семья (муж и двухлетний сын) оказалась в самом конце 50-х годов прошлого века. Оба — дипломированные специалисты. Супруг Василий Иванович был агрономом, она — зоотехником. По полученным специальностям и стали работать.

Тут у них родилась дочка, а в марте 1966 года молодая семья Григоровых переехала в Пушкино.

На протяжении почти 35 последующих лет это село стало для них малой родиной.

1988 год. На свинокомплекс совхоза «Отрада» (крупнейший в районе) прибыла сельская агитбригада, чтобы поздравить коллектив с днем животновода. В ее составе (на снимке слева направо) – бригадир комплекса В.С. Крупинская, сценарист всех проводимых культурных мероприятий М.Ф. Кирьяченко, педагог В.Ф. Кузнецова, главный организатор праздника Л.А. Григорова, бригадир МТФ К.А. Цыганкова, самая голосистая певунья Надежда Цаплина. На заднем плане – художественный руководитель сельского ДК Н.Е. Мельникова.

По образованию — зоотехник…

Лидия Григорова всегда отличалась спокойным, уравновешенным характером. И когда приступила к выполнению обязанностей главного зоотехника в совхозе «Отрада», тогдашний директор засомневался: сможет ли молодая женщина справиться с работой. Знания-то у нее были, но в повседневных буднях не менее важную роль играют и другие факторы: сможет ли она установить добрые отношения с животноводами, удержать дисциплину, добиться взаимопонимания, взаимоуважения. Без этого невозможно достичь хороших результатов в труде. «Надо бы побоевее кого на эту должность», — считал руководитель.

Однако специалист очень быстро завоевала авторитет на селе. Иначе как «Лидия Андреевна» к этой хрупкой темноволосой женщине не обращались. На фермах она не была гостем. Она там дневала и ночевала, как говорится. За всем следила: чтобы скотина была своевременно накормлена-напоена, чтобы рабочие к своим обязанностям относились добросовестно. А уж соблюдение чисто зоотехнических правил и требований всегда стояли во главе угла у специалиста. Ни один вопрос, касающийся производства, не оставался нерешенным. Нужно было — могла и к директору обратиться за помощью и поддержкой, и сама во многих вопросах проявляла инициативу.

Однако не только производственные вопросы приходилось ей решать. Частенько рабочие обращались к своему зоотехнику, чтобы решить житейские проблемы, к примеру, помочь им в подвозе корма для личного скота, транспортировать больного в район на лечение. Бывало даже, что к Лидии Андреевне обращались за советом и помощью в семейных отношениях.

— Андреевна, поговори с моим, — взмолилась как-то доведенная до отчаяния пьяными выходками мужа одна из свинарок. — Может, хоть тебя он послушает.

И Лидия Андреевна пошла на этот разговор, хотя никакой надежды не было на то, что убеленный сединой мужчина, который чуть ли ни в отцы ей годится, внемлет ее обращению.

Какие уж слова подобрала тогда Л. Григорова, чтобы достучаться до сознания зарвавшегося супруга, — знает лишь она одна. Но распоясавшийся хозяин приутих. А его жена при первом же удобном случае потихоньку, чтобы не услышали посторонние, сказала: «Спасибо, Лидия Андреевна. Выпивать-то выпивает, но руки распускать перестал…»

На традиционный праздник первого снопа, знаменующий начало уборочной страды, на ток к хлеборобам приехала совхозная агитбригада вместе с Лидией Андреевной Григоровой (вторая справа) и заведующей сельской библиотекой Мариной Федоровной Кирьяченко (в центре) — главным сценаристом всех проводимых совхозных мероприятий. Хлеборобов славили не только взрослые, но и дети. На этот раз члены агитбригады взяли с собой девочку-певунью — дочку одной из участниц агитбригады бухгалтера Валентины Вахиной (крайняя справа).

…а по призванию — знаток человеческих душ

Надо сказать, что чуткое, внимательное отношение Л.А. Григоровой к окружающим людям — самая главная черта ее характера. Это и послужило решающим фактором при избрании ее в 1968 году на должность нового председателя рабочкома (позже он стал называться профсоюзным комитетом). И первым, кто обеими руками был «за» ее кандидатуру, был директор совхоза Галактионов.

— Она была очень небезразличным человеком, — вспоминает Елена Викторовна Копцева, несколько лет «делившая» с Лидией Андреевной один кабинет, являясь бухгалтером, а впоследствии сменившая ее на посту председателя профкома. — Я даже затрудняюсь перечислить все вопросы, с которыми обращались в профком люди: помочь в строительстве жилья, устроить ребенка в детский сад, завезти топливо (тогда еще не было газа у нас), получить путевку в санаторий или детский лагерь… Конечно, лично она не компетентна была решать все эти проблемы. Но никогда не отмахивалась от них, не направляла людей в какие-то другие инстанции. Решала вопрос с директором совхоза, обсуждала проблему на парткоме, членом которого являлась. А уж если вопрос по какой-то причине не решался положительно, сама объясняла обратившемуся причину этого.

Прожив в «Отраде» не один десяток лет, Л.А. Григорова хорошо знала каждого жителя от мала до велика. Она была своим человеком во многих семьях.

Александра Дмитриевна Рыжова — заслуженная труженица нашего района, орденоносец, много лет проработавшая заведующей передовой фермой совхоза «Отрада», вспоминает:

— Мы ее в шутку называли «нашей Леонтьевой» — помните, была такая ведущая на центральном телевидении, очень трогательно рассказывала о людях в программе «От всей души». Вот и наша Лидия Андреевна была на нее похожа. Проходит, к примеру, в сельском ДК чествование передовиков производства. О каждом, кому вручают награду или памятный подарок, непременно скажет со сцены много добрых слов.

Да, Л.А. Григорова никогда не скупилась на похвалу, была уверена: если человек заслуживает этого, — обязательно надо отметить его. И делала это при любом удобном случае.

Всюду она успевала: попасть на хозрасчетный день на ферму (была такая форма подведения итогов социалистического соревнования), прикрепить переходящий красный вымпел лучшего комбайнера или тракториста на технику прямо в поле, вместе с сельской агитбригадой объехать за день все полевые станы совхоза, чтобы сказать слова благодарности за труд полеводам, встретиться со школьниками на классных часах, пропагандируя труд хлеборобов или животноводов.

А сколько характеристик за бытность профорга написала она! Составляла их с душой, каждого старалась охарактеризовать наиболее полно, отметить прежде всего положительные качества человека. Хотя характеристики были разные. Далеко не всегда хвалебные. Случалось представлять документы и для товарищеских судов, и на партбюро, когда влепляли «строгача».

— Удивительно, но Лидия Андреевна (при всей ее мягкости, тактичности) могла так отругать какого-нибудь разгильдяя, что тот места себе не находил от стыда, — вспоминает совместную общественную работу в составе парткома совхоза А.Д. Рыжова. — Но зла на нее, мне кажется, никто не держал. Она и отругает, и впоследствии как будто на контроле его держит: «случайно» встречается с ним, интересуется, как ему работается, как дела в семье, на какие-то житейские темы разговаривает. Такое поведение очень располагает к этому человеку. Мудрая женщина она была…

Мне тоже посчастливилось быть лично знакомой с Лидией Андреевной. Работая в то время в редакции, приходилось частенько общаться с ней, как с председателем профкома. И в такие моменты отмечала про себя, что Григорова очень занятой человек. Это не было показушной занятостью. Множество дел — больших и маленьких (но все они были для нее архиважными!) — постоянно нужно было осуществить неугомонной Лидии Андреевне. И, что примечательно, порешав вопрос, с которым я обращалась к ней, она предлагала еще множество тем для меня, как для журналиста: например, рассказать об обновленном недавно «красном уголке» на одной из ферм, куда, кстати, она «сегодня собиралась обязательно заглянуть» (она и поедет туда со мной, и с доярочками-скотниками познакомит, и о делах на ферме подробно расспросит), или о семье, где недавно появился на свет третий ребенок («о них обязательно надо в газете написать: родители — трудяги, старшие детки — замечательные, учатся хорошо, трудолюбивые»), или о недавнем вечере в школе, куда приглашали заслуженных ветеранов труда… Так уж получалось, что ей до всего было дело: то ли должность председателя профсоюзного комитета ее обязывала к этому, то ли таким человеком она была…

К сожалению, была… Светлая ей память…

Проработав много лет профсоюзным лидером, все-таки ушла на заслуженный отдых, хотя этот шаг ей трудно дался.

— Не представляю, что я буду делать на пенсии, — разоткровенничалась она как-то (что случалось исключительно редко!) со своей «коллегой» по парткому А.Д. Рыжовой. — Я же работой живу.

Года два после выхода на пенсию Лидия Андреевна еще поработала. Впоследствии они с мужем уехали к дочке в Брянск. Изредка звонила близким знакомым в Пушкино. Во время таких разговоров о всех, с кем раньше общалась, расспросит, обязательно передаст им привет.

Ее тоже здесь не забыли. Поразительно: с кем бы я ни встречалась, готовя этот материал, все очень по-доброму, душевно вспоминали Л.А. Григорову.

В бывшем совхозе «Отрада» об этом человеке осталась светлая память.

— Это наша легенда, — прозвучало из уст Е.В. Копцевой. — Лидия Андреевна оставила в моем сердце самые теплые воспоминания.