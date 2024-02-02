Так отзываются о Л.А. Григоровой жители старшего поколения, проживающие на территории Пушкинской сельской администрации
Долгую и плодотворную жизнь прожила эта женщина. В нашем районе, в д. Жигули, ее семья (муж и двухлетний сын) оказалась в самом конце 50-х годов прошлого века. Оба — дипломированные специалисты. Супруг Василий Иванович был агрономом, она — зоотехником. По полученным специальностям и стали работать.
Тут у них родилась дочка, а в марте 1966 года молодая семья Григоровых переехала в Пушкино.
На протяжении почти 35 последующих лет это село стало для них малой родиной.
По образованию — зоотехник…
Лидия Григорова всегда отличалась спокойным, уравновешенным характером. И когда приступила к выполнению обязанностей главного зоотехника в совхозе «Отрада», тогдашний директор засомневался: сможет ли молодая женщина справиться с работой. Знания-то у нее были, но в повседневных буднях не менее важную роль играют и другие факторы: сможет ли она установить добрые отношения с животноводами, удержать дисциплину, добиться взаимопонимания, взаимоуважения. Без этого невозможно достичь хороших результатов в труде. «Надо бы побоевее кого на эту должность», — считал руководитель.
Однако специалист очень быстро завоевала авторитет на селе. Иначе как «Лидия Андреевна» к этой хрупкой темноволосой женщине не обращались. На фермах она не была гостем. Она там дневала и ночевала, как говорится. За всем следила: чтобы скотина была своевременно накормлена-напоена, чтобы рабочие к своим обязанностям относились добросовестно. А уж соблюдение чисто зоотехнических правил и требований всегда стояли во главе угла у специалиста. Ни один вопрос, касающийся производства, не оставался нерешенным. Нужно было — могла и к директору обратиться за помощью и поддержкой, и сама во многих вопросах проявляла инициативу.
Однако не только производственные вопросы приходилось ей решать. Частенько рабочие обращались к своему зоотехнику, чтобы решить житейские проблемы, к примеру, помочь им в подвозе корма для личного скота, транспортировать больного в район на лечение. Бывало даже, что к Лидии Андреевне обращались за советом и помощью в семейных отношениях.
— Андреевна, поговори с моим, — взмолилась как-то доведенная до отчаяния пьяными выходками мужа одна из свинарок. — Может, хоть тебя он послушает.
И Лидия Андреевна пошла на этот разговор, хотя никакой надежды не было на то, что убеленный сединой мужчина, который чуть ли ни в отцы ей годится, внемлет ее обращению.
Какие уж слова подобрала тогда Л. Григорова, чтобы достучаться до сознания зарвавшегося супруга, — знает лишь она одна. Но распоясавшийся хозяин приутих. А его жена при первом же удобном случае потихоньку, чтобы не услышали посторонние, сказала: «Спасибо, Лидия Андреевна. Выпивать-то выпивает, но руки распускать перестал…»
…а по призванию — знаток человеческих душ
Надо сказать, что чуткое, внимательное отношение Л.А. Григоровой к окружающим людям — самая главная черта ее характера. Это и послужило решающим фактором при избрании ее в 1968 году на должность нового председателя рабочкома (позже он стал называться профсоюзным комитетом). И первым, кто обеими руками был «за» ее кандидатуру, был директор совхоза Галактионов.
— Она была очень небезразличным человеком, — вспоминает Елена Викторовна Копцева, несколько лет «делившая» с Лидией Андреевной один кабинет, являясь бухгалтером, а впоследствии сменившая ее на посту председателя профкома. — Я даже затрудняюсь перечислить все вопросы, с которыми обращались в профком люди: помочь в строительстве жилья, устроить ребенка в детский сад, завезти топливо (тогда еще не было газа у нас), получить путевку в санаторий или детский лагерь… Конечно, лично она не компетентна была решать все эти проблемы. Но никогда не отмахивалась от них, не направляла людей в какие-то другие инстанции. Решала вопрос с директором совхоза, обсуждала проблему на парткоме, членом которого являлась. А уж если вопрос по какой-то причине не решался положительно, сама объясняла обратившемуся причину этого.
Прожив в «Отраде» не один десяток лет, Л.А. Григорова хорошо знала каждого жителя от мала до велика. Она была своим человеком во многих семьях.
Александра Дмитриевна Рыжова — заслуженная труженица нашего района, орденоносец, много лет проработавшая заведующей передовой фермой совхоза «Отрада», вспоминает:
— Мы ее в шутку называли «нашей Леонтьевой» — помните, была такая ведущая на центральном телевидении, очень трогательно рассказывала о людях в программе «От всей души». Вот и наша Лидия Андреевна была на нее похожа. Проходит, к примеру, в сельском ДК чествование передовиков производства. О каждом, кому вручают награду или памятный подарок, непременно скажет со сцены много добрых слов.
Да, Л.А. Григорова никогда не скупилась на похвалу, была уверена: если человек заслуживает этого, — обязательно надо отметить его. И делала это при любом удобном случае.
Всюду она успевала: попасть на хозрасчетный день на ферму (была такая форма подведения итогов социалистического соревнования), прикрепить переходящий красный вымпел лучшего комбайнера или тракториста на технику прямо в поле, вместе с сельской агитбригадой объехать за день все полевые станы совхоза, чтобы сказать слова благодарности за труд полеводам, встретиться со школьниками на классных часах, пропагандируя труд хлеборобов или животноводов.
А сколько характеристик за бытность профорга написала она! Составляла их с душой, каждого старалась охарактеризовать наиболее полно, отметить прежде всего положительные качества человека. Хотя характеристики были разные. Далеко не всегда хвалебные. Случалось представлять документы и для товарищеских судов, и на партбюро, когда влепляли «строгача».
— Удивительно, но Лидия Андреевна (при всей ее мягкости, тактичности) могла так отругать какого-нибудь разгильдяя, что тот места себе не находил от стыда, — вспоминает совместную общественную работу в составе парткома совхоза А.Д. Рыжова. — Но зла на нее, мне кажется, никто не держал. Она и отругает, и впоследствии как будто на контроле его держит: «случайно» встречается с ним, интересуется, как ему работается, как дела в семье, на какие-то житейские темы разговаривает. Такое поведение очень располагает к этому человеку. Мудрая женщина она была…
Мне тоже посчастливилось быть лично знакомой с Лидией Андреевной. Работая в то время в редакции, приходилось частенько общаться с ней, как с председателем профкома. И в такие моменты отмечала про себя, что Григорова очень занятой человек. Это не было показушной занятостью. Множество дел — больших и маленьких (но все они были для нее архиважными!) — постоянно нужно было осуществить неугомонной Лидии Андреевне. И, что примечательно, порешав вопрос, с которым я обращалась к ней, она предлагала еще множество тем для меня, как для журналиста: например, рассказать об обновленном недавно «красном уголке» на одной из ферм, куда, кстати, она «сегодня собиралась обязательно заглянуть» (она и поедет туда со мной, и с доярочками-скотниками познакомит, и о делах на ферме подробно расспросит), или о семье, где недавно появился на свет третий ребенок («о них обязательно надо в газете написать: родители — трудяги, старшие детки — замечательные, учатся хорошо, трудолюбивые»), или о недавнем вечере в школе, куда приглашали заслуженных ветеранов труда… Так уж получалось, что ей до всего было дело: то ли должность председателя профсоюзного комитета ее обязывала к этому, то ли таким человеком она была…
К сожалению, была… Светлая ей память…
Проработав много лет профсоюзным лидером, все-таки ушла на заслуженный отдых, хотя этот шаг ей трудно дался.
— Не представляю, что я буду делать на пенсии, — разоткровенничалась она как-то (что случалось исключительно редко!) со своей «коллегой» по парткому А.Д. Рыжовой. — Я же работой живу.
Года два после выхода на пенсию Лидия Андреевна еще поработала. Впоследствии они с мужем уехали к дочке в Брянск. Изредка звонила близким знакомым в Пушкино. Во время таких разговоров о всех, с кем раньше общалась, расспросит, обязательно передаст им привет.
Ее тоже здесь не забыли. Поразительно: с кем бы я ни встречалась, готовя этот материал, все очень по-доброму, душевно вспоминали Л.А. Григорову.
В бывшем совхозе «Отрада» об этом человеке осталась светлая память.
— Это наша легенда, — прозвучало из уст Е.В. Копцевой. — Лидия Андреевна оставила в моем сердце самые теплые воспоминания.