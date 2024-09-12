В регионе продолжают менять лифты по плану 2025 года. Всего обновят планируется обновить 181 лифт в 70 домах на общую сумму более 600 млн рублей. Подрядная организация ведет работы в 14 домах, в процессе замены 49 лифтов.

Замена лифтового оборудования занимает три месяца. Жители получают новые, современные, энергосберегающие модели лифтов, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников. В кабинах размещают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показываются дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка. Капремонт лифтового оборудования проводится при софинансировании из областного бюджета. Всего за 2023-2025 годы обновят 485 лифтов, на это выделено 1,5 млрд рублей.

«Замена старых лифтов — необходимое условие для обеспечения безопасности наших жителей. Новые подъёмники обладают повышенной надежностью и долговечностью, что позволяет значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Кроме того, современные лифты отличаются высокой энергоэффективностью, что помогает экономить ресурсы и снижать затраты на их эксплуатацию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.