На заседании комитета депутаты заслушали отчёты управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

В 2022 году В рамках федерального проекта «Чистая страна» в Липецкой области рекультивированы три крупных объекта: свалка отходов в Данковском районе, полигон строительных отходов в урочище «Орлиный Лог» в черте Липецка и свалка в посёлке Сырский Рудник. За счет областных средств проводилась рекультивация мест захоронения мусора в селе Ярлуково Грязинского района и селе Тербуны.

В 2023 году должны быть ликвидированы Нижневоргольская свалка в Елецком районе и полигон ТБО «Венера» в Липецке. Планируется восстановить почти 60 га земли, что улучшит качество жизни более 600 тысяч липчан.

Заместитель председателя природоохранного комитета Николай Быковских поднял вопрос о сроках закрытия мусорного полигона «Центролит».

– По данным «ЭкоПрома-Липецк», на начало 2023 года оставшаяся вместимость полигона составляла 50 тысяч тонн. В среднем в месяц по городу собирается 16-17 тысяч тонн отходов. Фактически это три месяца деятельности. По заполнению этой предельной ёмкости «ЭкоПром-Липецк» обязан до 2025 года провести работы по рекультивации объекта, – сообщил замначальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Владислав Ландсберг.

Депутатов интересовала и перспектива строительства в Липецком районе Экотехнопарка, который должен заменить «Центролит». Не создаст ли он проблем для жителей сёл Круглое и Никольское?

По словам экспертов, речь идёт не просто о новом месте захоронения мусора. Экотехнопарк – это новый высокотехнологичный объект, где будут соблюдаться новые требования федерального закона: все 100% отходов должны подлежать сортировке, 50% – утилизации, 15% сырья – вторичной переработке. Его строительство позитивным образом должно сказаться на экологии нашего региона.

Также народные избранники обсудили на комитете проблему применения в сельском хозяйстве удобрений, оказывающих негативное воздействие на экологию.

Замруководителя Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Максим Гурьев довёл до сведения парламентариев информацию о том, что с сентября 2022 года введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система «Сатурн». Сегодня в ней регистрируются все хозяйствующие субъекты, которые ввозят на территорию РФ, производят, хранят, используют, вывозят и утилизируют пестициды и агрохимикаты. В перспективе агропредприятия – конечные пользователи таких удобрений – обязаны будут указывать кадастровые номера земельных участков, где они применялись. Так государство сможет контролировать оборот пестицидов и агрохимикатов на своей территории и снижать их вредное воздействие на экологию.