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Лилия Загеева пожелала удачи липецким выпускникам на сдаче ЕГЭ

58 минут назад
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В школе №64 сдают единый госэкзамен по русскому языку 270 одиннадцатиклассников из 9 школ Липецка. Начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева приехала поддержать учеников, пожелав высоких баллов и отличных результатов на экзамене.

«64 – это моя родная гимназия, которую я заканчивала. Волнуюсь за ребят и организаторов. ЕГЭ самой не приходилось сдавать, не попала в эту волну. По русскому языку писала сочинение. Сейчас сама регулярно пишу пробные экзамены, чтобы все испытать на себе», — отметила Лилия Загеева
Напомним, что этом году ГИА будут сдавать около 5 тысяч одиннадцатиклассников и более 11 тысяч девятиклассников. Одиннадцатиклассники для получения аттестата сдают русский язык и математику базового или профильного уровня. А для поступления в ВУЗ экзамены по выбору.

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