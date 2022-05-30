В школе №64 сдают единый госэкзамен по русскому языку 270 одиннадцатиклассников из 9 школ Липецка. Начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева приехала поддержать учеников, пожелав высоких баллов и отличных результатов на экзамене.

«64 – это моя родная гимназия, которую я заканчивала. Волнуюсь за ребят и организаторов. ЕГЭ самой не приходилось сдавать, не попала в эту волну. По русскому языку писала сочинение. Сейчас сама регулярно пишу пробные экзамены, чтобы все испытать на себе», — отметила Лилия Загеева

Напомним, что этом году ГИА будут сдавать около 5 тысяч одиннадцатиклассников и более 11 тысяч девятиклассников. Одиннадцатиклассники для получения аттестата сдают русский язык и математику базового или профильного уровня. А для поступления в ВУЗ экзамены по выбору.