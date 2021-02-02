В регионе

“Лимак” производит 70% от общего объема хлебной продукцией в Липецкой области

2 часа назад
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Среднегодовое производство хлеба и хлебобулочных изделий в Липецкой области составляет 75 тысяч тонн. Хлебную продукцию выпекают более 60 организаций, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства. В январе 2021 года было принято решение о том, что липецкие производители муки и предприятия хлебопекарной промышленности получили более 107 млн рублей господдержки.

Крупнейшим предприятием отрасли, на долю которого приходится свыше 70% от общего объема вырабатываемой в области муки, хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий является АО «Продовольственная Компания «ЛИМАК».

Хлебопекарные предприятия отрасли полностью обеспечивают население хлебной продукцией. Её в регионе производится в 2,5 раза больше, чем рекомендовано по рациональным нормам потребления. Самыми популярными у липчан являются ржаной хлеб, хлеб из пшеничной муки первого и высшего сорта, булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

«Такие меры должны помочь снизить себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий и поддержать потребителей», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Одной из особенностей хлебопекарной отрасли региона является концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и, одновременно, наличие большого количества малых организаций различных форм собственности.

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