Компания Getbrand сделала редизайн продукции компании «Лимак».

Дизайнеры добавили в логотип на упаковке традиционных массовых хлебов и батонов год основания бренда — 1934 — и эмоциональный слоган «Лимак всегда во главе стола», что “смогло подчеркнуть традиции и историю предприятия”.

Как следует из информации в портфолио Getbrand, дизайнеры понимали, что любые революционные изменения могут отразиться на продажах, и поэтому выбрали преемственную стратегию, с чем согласился клиент.

Дизайн упаковки получился достаточно традиционным – с гравюрой мельницы на фоне живописного деревенского пейзажа, характерного для юга России.

Важным элементом является дифференциация в так называемом «хвосте» — так называют часть полиэтилена упаковки, которая находится под клипсой — и этот хвост тоже является дифференциатором линейки. Полоска красного цвета в сочетании с паттерном в виде колосков пшеницы на фиолетовом фоне позволяют быстро идентифицировать бренд, что особенно важно в такой ситуации, когда хлеб, к примеру на стоит на полке лицом к покупателю, а лежит в куче с другими брендами.

Продовольственная компания “ЛИМАК” – один из лидеров пищевой промышленности России. Компания объединяет 10 современных предприятий мукомольного, хлебобулочного, макаронного и кондитерского производства, сосредоточенных на территории Липецкой области. В 2019 году на предприятиях АО «ЛИМАК» было произведено в общей сложности 316 тысяч тонн продукции, в том числе 158 тысяч тонн муки, 52 тысячи тонн отрубей, 42 тысячи тонн макаронных изделий, 59 тысяч тонн хлебобулочных изделий и 5 тысяч тонн кондитерских изделий.

В 2020 году в соответствии с запросами рынка компания “Лимак” приняла решение развести ассортимент по новым продуктовым линейкам: