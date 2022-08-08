Липецкая область продолжает оказывать помощь Володарскому району Донецкой Народной Республики. Сейчас команда региона сосредоточена на решении вопросов подготовки к отопительному сезону. Об этом сегодня сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Сейчас основная задача – помочь с подготовкой к осенне-зимнему периоду, чтобы жители не остались без тепла, – рассказал губернатор. – В Володарском районе к зиме нужно подготовить 28 котельных. Одна уже отремонтирована, остальные – в работе. В основном это отопительные системы социальных объектов. К счастью, не каждую котельную нужно менять, в большинстве случаев достаточно ремонта, и наши специалисты подбирают оптимальные решения. До наступления холодов успеем».

Для восстановления инфраструктуры подшефного района энергетики и строители Липецкой области ведут работы по ремонту и пусконаладке котельных, строительству и реконструкции сетей водоснабжения. Определён фронт работ по капитальному ремонту, в котором нуждается ряд социальных объектов. Подрядчик для их восстановления найден. На следующей неделе в районе развернут строительный городок с необходимым количеством специалистов.