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14 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. Ударников, 92, 94; частный сектор: ул. Техническая, ул. Паровозная, ул. Поселковая, ул. Ударников, ул. Жактовская, ул. Рудничная, ул. Рябиновая, ул. Городовикова, ул. Солнечная, ул. Медицинская, ул. Смирнова, ул. Минская.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ударников, 94.

ул. Базарная, 1б, 1в, 3аст.1, 3а ст.2, 3/3, 3/5, 3б, 7в, 9; ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3а; частный сектор: Почтовая, пер. Сырский.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ударников, 94.

15 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. Космонавтов, 6, 6/1, 6а, 6б, 6в, 6г; ул. Гагарина, 63а, 63, 65, 67, 67а.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Космонавтов, 6.

пр. 60 лет СССР, 12.

Подвоз воды будет организован по адресу: пр. 60 лет СССР, 12.

16 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

пр. 60 лет СССР, 33.

Подвоз воды будет организован по адресу: пр. 60 лет СССР, 33.

ул. 9 мкр, 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, ул. Фабрициуса, 1, 21.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Фабрициуса, 1.

частный сектор ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Полевая, Боевой проезд.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Трубная.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

16 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на электрических сетях Липецкого городского района будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям:

с 09:00 до 17:00 ч/с ул. Ударников; ул. Рябиновая; ул. Мединская; ул. Городовикова; ул. Московская, 141, 145, 149, 119, 151, 149б, 147, 153, 145.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.