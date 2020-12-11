Липчан по-прежнему сильно волнуют вопросы сферы здравоохранения – ЦУР

Более 273 сообщений по сфере здравоохранения поступило в ЦУР региона за первые 2 недели декабря.

Несмотря на то, что количество обращений за аналогичный период в ноябре было в два раза больше (поступило 546: из соцсетей, сайта «Развиваем Липецкую область вместе!»(https://artamonovigor.ru/) и официальных обращений по 59 Федеральному закону), вопросы сферы здравоохранения по-прежнему волнуют граждан в немалой степени.

Оценка ситуации и принятие ряда ключевых решений, уже поспособствовали снижению социальной напряженности.

На помощь врачам в медицинские организации пришли студенты-медики и волонтеры. В поликлиниках они регистрируют вызовов врача, работают в колл-центрах, измеряют температуру посетителям на входе в поликлинику и распределяют потоки пациентов. Кроме того, начинающие врачи доставляют бесплатные лекарства заболевшим на дом.

Заметно сократились сроки проведения тестирования на ковид. Результат теста на полимеразную цепную реакцию теперь будет готов за 48 часов.

Также в регионе запущен пилотный проект по оказанию телемедицинских услуг жителям области. Он позволяет пациентам оперативно и бесплатно получать дополнительные консультации по COVID-19 при подозрении на заболевание.

Проект реализован на платформе «СберЗдоровье». В нем участвуют 11 медицинских организаций региона: 4 липецких городских больницы, Липецкая районная больница, 5 городских поликлиник и Новолипецкий медцентр.

Прикрепленные к ним пациенты получат промокод от участкового врача и по желанию могут воспользоваться телемедицинскими услугами. Код необходимо будет ввести в личном кабинете на сайте «СберЗдоровье» (tm.sberhealth.ru/lipetsk) или в соответствующем мобильном приложении при регистрации.

Как сообщил начальник отдела информатизации управления здравоохранения области Олег Бондарев, пилотный проект продлится до 31 декабря 2020 года.