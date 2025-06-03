Липчан предупреждают о новых мошеннических схемах в отношении школьников

Аналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников. Детей пытаются обманывать при помощи поддельных мобильных игр, соцсетей и все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов.

По данным аналитиков МегаФона, с начала года мошенники часто выдают себя за представителей школы: завучей, социальных педагогов. Схемы обмана могут быть различными, как и действия, которые должны выполнить школьники: в каких-то случаях предлагают зарегистрироваться на определенном ресурсе, в других – назвать код из СМС для якобы активации школьного дневника, а иногда просят уточнить персональные данные родителей. За первые пять месяцев этого года таких инцидентов зарегистрировано на 30% больше, чем за весь прошлый год. В период проведения экзаменов актуальна схема, по которой выпускникам предлагают получить ответы или узнать результаты ЕГЭ раньше других.

Звонки мошенников блокируются, но многие злоумышленники общаются с детьми в соцсетях и мессенджерах. Одна из последних схем – вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через предложения сдать свои аккаунты в мессенджерах и соцсетях в аренду за деньги. Такие учетные записи используются для мошеннических обзвонов, распространения вредоносного контента или проведения фишинговых атак, в том числе на друзей и знакомых через доверенные каналы общения.

По данным RuStore, за последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в три раза, а количество опубликованных проектов в этой категории – вдвое. С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию. Чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных. Установочные файлы распространяются через игровые чаты и комментарии в соцсетях, где мошенники предлагают бесплатные внутриигровые предметы или легкий заработок через специальное приложение. Помимо приемов социальной инженерии киберпреступники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения.

По данным «Лаборатории Касперского», количество атак на Android-устройства российских пользователей, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры, выросло приблизительно на 60% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Речь идёт, в частности, о подделках под Minecraft, Roblox, Brawl Stars, Genshin Impact. В то же время почти в три раза увеличилось число атак, где злоумышленники выдавали зловредное ПО за читы (способы получения какого-либо преимущества в игре за счет ошибок программы). Под видом игр распространяются, например, некоторые модификации мобильного банковского троянца Mamont.

Основной вектор заражения Android-смартфонов зловредами под видом игр или читов – приложения из сторонних, неофициальных источников, где отсутствует модерация. В последнее время злоумышленники стали активно рассылать вредоносные программы в мессенджерах – под видом самых разных приманок. Эксперты рекомендуют сохранять бдительность и не выдавать приложениям разрешения на конфиденциальные данные: СМС, журналы звонков, список контактов и другие.

«Мошенники постоянно придумывают новые схема преступлений, не гнушаясь самых подлых приемов – обмана пенсионеров и детей. Даже взрослые подготовленные люди нередко оказываются под влиянием киберпреступников, которые зачастую являются профессиональными психологами, поэтому детям и подросткам противостоять этому злодейству особенно сложно. Это задача государства и бизнеса. 1 июня вступил в силу федеральный закон, направленный на защиту граждан от киберпреступлений, сейчас Правительство разрабатывает второй пакет мер, которые еще больше усилят борьбу с мошенничеством. При этом нельзя забывать и о самозащите. Я обращаюсь ко всем родителям: уделите внимание детям и пусть каникулы пройдут без потерь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.