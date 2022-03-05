По данным синоптиков, днем 5 марта ожидается усиление северного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. В связи с чем липчанам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Спасатели призывают липчан не вставать и не парковать машины под деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и другими плохо закреплёнными конструкциями, а также у стен домов из-за риска падения кровельных материалов. При усилении ветра жителям рекомендуют не выходить из зданий. Важно не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал вас на улице, желательно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

По информации, поступившей в городское управление по делам ГО и ЧС, 4 марта было зарегистрировано четыре сообщения о падении деревьев. Так, на площади Металлургов дерево упало на припаркованные на стоянке автомобили. Работы по распиловке провели спасатели управления ГО и ЧС. Дерево, упавшее во дворе по улице Мичурина и также задевшее машины, вывозят сотрудники управляющей компании «Спутник». На улице Студнеческий городок дерево перегородило выезд во двор. Работы ведёт УК «Липецкая». На проспекте 60 лет СССР ветер вырвал дерево с корнем, при этом припаркованные автомобили получили серьёзные повреждения. Дерево распилит и вывезет УК «Металлург».

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон системы 112.