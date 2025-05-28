Липчан приглашают к участию в конкурсе «Это у нас семейное»

Старт второго сезона конкурса «Это у нас семейное» объявлен 27 мая на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. В первом сезоне проекта приняли участие почти 600 тысяч россиян, из них более пяти тысяч человек – 829 семей – из Липецкой области.

В этом году конкурс «Это у нас семейное» вошел в национальный проект «Семья». Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля.

Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации. Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут захватывающие конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта, которых в этом сезоне будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

«Платформа «Россия – страна возможностей» действительно помогает создавать будущее нашей страны, открывая равные возможности для каждого. Она помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.