Липчан приглашают к участию в конкурсе «Недели кино Черноземья»

Конкурс фильмов, созданных кинематографистами из субъектов ЦФО, пройдет в начале лета. Уже ведется прием заявок на участие в конкурсной программе «Недели кино Черноземья». Кинопоказы пройдут в регионах со 2 по 8 июня. Зрители смогут увидеть лучшие фильмы местных авторов, поучаствовать в выборе победителей и посетить образовательные и деловые мероприятия. Победителей определят зрительским голосованием непосредственно на кинопоказах.

Для участия необходимо заполнить заявку до 15 мая на сайте. Участники могут представить свои фильмы в нескольких категориях: для авторов от 18 лет – художественное короткометражное кино и документальное короткометражное кино; для молодых авторов от 14 лет – детское художественное кино и детское документальное кино. К участию допускаются фильмы, созданные режиссерами из субъектов Центрального федерального округа кроме Москвы и Московской области.

«Разные кинематографисты следуют разным целям. Одни хотят развлекать зрителей, другие – заставить задуматься, третьи – научить и так далее. Киноискусство многогранно и притягательно. Участие в конкурсе может дать липецким авторам и режиссерам импульс для дальнейшего развития, выхода на более широкую аудиторию», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Неделя кино Черноземья» проводится при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив». Организаторы: ООО «Аура Продакшн» и АНО «Киностарт».