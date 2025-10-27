Липчан приглашают к участию в «Конкурсе первичных отделений Движения Первых»

Начался третий сезон флагманского проекта Движения Первых — «Конкурса первичных отделений Движения Первых» 2025-2026 годов. Он призван поддержать собственные проекты первичек и вдохновить ребят на социально значимые дела. Одной из ключевых тем конкурса станет развитие культуры наставничества и шефства, поддержки и взаимопомощи. Особое внимание уделяется проектам, которые укрепляют традиционные российские духовно-нравственные ценности и сохраняют историко-культурное наследие.

В двух предыдущих сезонах конкурса приняло участие более 30 тысяч команд, из них 177 команд из Липецкой области. В число команд вошло около 300 тысяч детей, наставников, а также родителей из 89 субъектов РФ, а 4000 организаций-победителей уже получили почти миллиард рублей на развитие детско-молодёжных инициатив. Победителями конкурса от Липецкой области стали 21 команда детей и взрослых: в 2024 году – 11 первичек, в 2025 году – 10 первичек. Суммарно регион получил премию в 5,3 миллиона рублей.

Для участия в конкурсе не требуются специальные знания и дополнительные ресурсы. Это не просто соревнование, а возможность заявить о себе, воплотить идеи в жизнь и получить поддержку для их реализации, считают организаторы. Конкурс открыт для команд из образовательных учреждений всех типов и уровней: от школ и колледжей до университетов и учреждений дополнительного образования. Также приглашаются участники организаций молодёжной политики, культуры, спорта и других организаций, работающих, в том числе с детьми-сиротами, детьми с особенностями развития и находящимися в трудной жизненной ситуации.

По условиям конкурса участникам предстоит собрать команду и выполнить задания по восьми категориям: «Самоуправление. Деятельность Советов Первых», «Флагманы и клубы по направлениям Движения Первых», «Медиасопровождение и продвижение ценностей Движения Первых», «Наставничество», «Развитие семейного сообщества», «Социально значимая деятельность», «Регулярная деятельность», «Вызовы Партнёров». Каждой команде предстоит пройти пять игровых уровней. На каждом этапе участников ждут конкурсные задания различной сложности — от начального до экспертного, с вариантами заданий по восьми направлениям.

Оценивает задания экспертный совет конкурса, состоящий из представителей органов государственной власти, общественных объединений, образовательных и научных организаций, творческих союзов, центров культуры и науки, которые уже имеют опыт участия в федеральных и региональных конкурсах и мероприятиях в качестве организаторов и экспертов.

В третьем сезоне конкурса 2000 команд-победителей по результатам экспертной оценки выполненных заданий получат денежную премию, которую смогут потратить на создание пространства Движения Первых, брендирование помещения, на покупку необходимого для первичного отделения оборудования, мебели, оргтехники.

Чтобы принять участие в конкурсе, куратор первичного отделения подаёт заявку и собирает команду, в которую должны войти не менее пяти участников-обучающихся от 6 до 25 лет и двух участников-наставников от 18 лет. Регистрация команд для участия в третьем сезоне конкурса доступна с 6 октября по 10 ноября 2025 года на сайте Движения Первых. А если в организации ещё не открыто первичное отделение, это можно сделать до окончания заявочной кампании и присоединиться к конкурсу.