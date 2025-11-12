Липчан приглашают к участию в новом сезоне конкурса «Лидеры России» для управленческих команд

Стартовал прием заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация продлится до 29 декабря на сайте Лидерыроссии.рф. Участниками нового конкурса «Лидеры России. Команда» впервые станут не просто руководители, а управленческие команды. Об этом сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.

«За восемь лет существования конкурса «Лидеры России» была создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой в мире не существует. За пять сезонов на участие в конкурсе «Лидеры России» было подано более 1 млн заявок от управленцев из 89 регионов и 150 стран мира. Высокие назначения получили более 650 человек. В предыдущих сезонах конкурс был индивидуальным, лидеры показывали высокую личную эффективность, интеллект, управленческие навыки, аналитические данные. Но сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой», – отметил Сергей Кириенко.

Участниками конкурса станут профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от двух лет. Участие доступно как гражданам России, так и представителям зарубежных государств. «До сих пор у нас действовало правило, что победители предыдущих сезонов «Лидеров России» в конкурсе участвовать не могут. Сейчас мы это правило снимаем. Победители могут формировать свои команды и приходить на конкурс. Тем более что и главный приз меняется – это обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов», – добавил Сергей Кириенко.

Участники могут зарегистрироваться в одной из четырех категорий: государственные управленческие команды (команды, представляющие федеральные или региональные органы власти, муниципальные органы власти, муниципалитеты); управленческие команды корпораций (команды, представляющие крупные коммерческие или государственные компании/организации, выручка которых по данным за 2024 год составила более 30 млрд рублей); управленческие команды организаций (функциональные команды, представляющие любые организации и компании); сборные управленческие команды (команды, сформированные добровольно из управленцев, не привязанных к одной организации). Во всех категориях, кроме «Сборных команд», команда должна представлять реальную рабочую группу, сотрудники которой работают вместе (структурно или функционально) не менее одного года в одной организации.

Шестой сезон проекта «Лидеры России. Команда» пройдет до лета 2026 года. Результаты заявочной кампании будут объявлены после новогодних праздников. Дистанционный этап и онлайн-тестирования состоятся в январе-феврале следующего года. Онлайн-полуфиналы по категориям пройдут в марте-мае 2026 года. Очные финальные мероприятия состоятся в июне 2026 года в Мастерской управления «Сенеж».

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили больше 650 участников. Среди них семь заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, два сенатора Российской Федерации, 22 депутата Государственной Думы VIII созыва, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, пять глав субъектов Российской Федерации, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителей региональных министерств и ведомств. Участники получили свыше 200 назначений в коммерческом секторе.