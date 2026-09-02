Липчан приглашают к участию в заключительном потоке программы «Больше, чем блогер»

Открыт приём заявок на заключительный поток международного проекта «Больше, чем блогер» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети»). 70 авторов лучших постов о поездках по России получат фирменные подарки для будущих путешествий, а также шанс увидеть свою историю в цифровом каталоге лучших работ. Заявки принимаются по 15 ноября на странице проекта.

Присоединиться к проекту могут граждане РФ в возрасте от 12 лет, а также иностранные граждане, проживающие в нашей стране. Для участия достаточно выполнить восемь шагов: подписаться на официальные соцсети программы «Больше, чем путешествие» («ВКонтакте», «Макс»); заполнить заявку на участие; получить приглашение на образовательную платформу; пройти четыре образовательных модуля; выполнить итоговое тестирование; получить сертификат об обучении; создать пост и отправить его на конкурс; стать победителем и выиграть призы.

Образовательный интенсив включает четыре основных модуля: «Фотомастерство», «Видеосъёмка и ораторское искусство», «Мастерство создания текстов», «Подготовка и проведение интервью». Также слушателям будут доступны дополнительные видеоуроки по мобильной фотосъёмке. Каждый, кто завершит обучение и успешно сдаст тестирование, получит сертификат и дополнительные баллы при оценке конкурсной работы. Важно, что для оценки участник должен направить ссылку на свой пост через специальную форму сбора результатов, которая придёт на почту, указанную при регистрации. Конкурсная работа должна содержать: текстовую часть; фото- и/или видеоматериалы; текстовое название программы «Больше, чем путешествие»; хештеги программы и проекта #БольшеЧемПутешествие #БольшеЧемБлогер; ссылки на сообщества и каналы программы во «ВКонтакте», «Макс» и «Телеграм».

Особенностью третьего потока стала возможность получить до 30 баллов за выполнение дополнительного задания. Для этого участнику необходимо выложить ещё один пост с видео о своём путешествии. В центре – не «техническая оценка», а содержание, искренность, эмоции и личная история путешественника. Файл с записанным видеороликом также необходимо прикрепить в форме сбора результатов.

Все конкурсные работы оценит жюри. Его члены будут учитывать не только наличие всех обязательных элементов, но и другие критерии. Например, соответствие тематики поста тематике программы «Больше, чем путешествие», оригинальность в подаче материала, стилистику текста, художественный и эстетический уровень фото и видео.

70 победителей будут объявлены в декабре. В общей сложности за три потока полезными призами будут отмечены 210 лучших авторов. Самые яркие истории станут частью цифрового каталога. «Для липецких авторов, ведущих собственный блог, этот конкурс – отличный шанс популяризировать свою историю, заявить о себе на всю страну, а также получить новые знания и инструменты для продвижения канала», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Информация об организаторах, полных правилах проекта и конкурсной части, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по телефону службы поддержки: 8-800-444-80-63 и электронной почте support@morethantrip.ru.