Жители Липецкой области могут принять участие во Всероссийском конкурсе проектов по развитию российских городов и сёл «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки принимаются до 11 мая на сайте.

Конкурсанты смогут представить проекты в самых разных сферах – от улучшения качества жизни и цифровизации населённых пунктов до сохранения исторического наследия и укрепления культурной идентичности. В этом году в конкурсе – 14 номинаций, каждая из которых охватывает ключевые аспекты социально-экономического развития российских регионов. Участники будут состязаться в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Для детей до 13 лет предусмотрена специальная номинация – «Волшебные нити родословной». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастных рамок нет.

11 мая приём заявок завершится. С 12 по 26 мая экспертное сообщество конкурса проведет отбор и определит 300 лучших проектов, которые выйдут в финал. С 27 мая по 14 июня финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами конкурса. Авторы лучших идей получат поддержку: образовательные гранты, льготы при поступлении в вузы, стажировки и предложения о работе.

В прошлом году на конкурс поступило более 55 тысяч заявок. Из них 72 инициативы стали лучшими и были награждены призами. В оценке конкурсных работ приняли участие почти 3 000 экспертов, что подчеркивает высокий уровень доверия и значимость проекта для профессионального сообщества.

«Важно делиться своими идеями и предложениями через такие конкурсы, как «Моя страна — моя Россия», ведь это тоже вклад в развитие нашей страны. В свою очередь, мы сможем поддержать инициативы, направленные на улучшение качества жизни наших липчан», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.