Липчан приглашают к участию во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное»

Стартовал приём заявок на второй сезон всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Он продлится до 14 сентября 2025 года. В 2025 году конкурс стал частью национального проекта «Семья». В 2025 году конкурс стал частью национального проекта «Семья». О запуске второго сезона стало известно во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», председателем которого является Владимир Путин.

Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе.

«Платформа «Россия – страна возможностей» действительно помогает создавать будущее нашей страны, открывая равные возможности для каждого. Она помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В конкурсе принимают участие семейные команды, состоящие из четырёх и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трёх и более поколений. Например, дети, родители (или законные представители), бабушки, дедушки и другие близкие родственники. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации. В конкурсе могут участвовать граждане РФ, а также граждане республики Абхазия.

Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут захватывающие конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше — 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

Конкурс «Это у нас семейное» — самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. 32 команды стали победителями и получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, 300 семей-финалистов — получили возможность отправиться в семейные поездки по стране.