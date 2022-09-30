Все желающие могут посетить бесплатные экскурсии по липецким достопримечательностям. Прогулки из цикла #ЗановоЛипецк организует и проводит победитель грантового конкурса, руководитель липецкого туристического сообщества «Открыватели» Иван Климов.

Темы экскурсий: «По следам Петра Первого», «Липецкие минеральные воды», «Тайны и загадки Липецкого городища», «Липецк — город летчиков», «Улица Дворянская — старинная липецкая «Рублевка», Экопрогулка по Силикатным озёрам, Экопрогулка по Нижнему парку. Всего в планах проведение 20 полуторачасовых экскурсий в границах города Липецка. По предварительным подсчетам, в экскурсиях в рамках проекта уже приняли участие 1100 липчан и гостей города из Москвы, Курска и Воронежа.

Записаться или узнать актуальное расписание можно по тел.: +7-950-800-49-39 и в социальной сети ВКонтакте. Завтра, 1 октября, пройдет экскурсия «Липецкие минеральные воды». Место встречи у Комсомольского пруда возле памятного знака в честь 300-летия Липецка (у кораблика) в 16:30.