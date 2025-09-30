Липчан приглашают на бесплатные образовательные курсы

Образовательный портал «Учёба.онлайн» – это всероссийский проект, который предоставляет гражданам РФ возможность бесплатного дистанционного обучения по ключевым направлениям государственной политики. Регистрация и прохождение обучения не требует квот, согласований или отрыва от служебных обязанностей. Все программы реализуются с использованием отечественной цифровой платформы, они доступны 24/7.

Работу портала «Учёба.онлайн» уже пять лет обеспечивает АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» совместно с Минпросвещения России и Минцифры России. С 2023 года портал признан федеральной инновационной площадкой Минобрнауки России.

Программы портала отражают специфику экономики, социальной политики, государственного управления, цифровой трансформации, финансовой устойчивости, предпринимательства, экологии и других сфер. Курсы построены на основе действующего законодательства, нормативных требований, аналитических данных и практико-ориентированных решений. Тематика образовательных программ включает не только профильные направления, но и универсальные компетенции. Особое внимание уделяется вопросам предупреждения типовых нарушений.

«Требование современного мира – обучение на протяжении всей жизни, постоянное повышение своих профессиональных навыков и изучение новых востребованных компетенций. Только так можно добиваться прогресса в построении карьеры. Сейчас для обучения есть много возможностей. Оно доступно в любом возрасте, а за счет дистанционных и онлайн методов – в любой точке страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.