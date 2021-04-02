Масштабная проверка знаний в области цифровой грамотности – Всероссийская акция «Цифровой диктант» – стартует 9 апреля. Принять в ней участие смогут и липчане.

Диктант состоит из тестов для аудитории разных возрастов: от младших школьников до пенсионеров. Вопросы диктанта будут затрагивать темы использования цифровых устройств, онлайн-сервисов, защиты персональных данных.

– В последние годы люди стали чаще пользоваться цифровыми услугами и сервисами для проведения разных финансовых операций, а также для поиска информации о финансовых организациях. Такие проекты, как «Цифровой диктант», вносят значимый вклад в повышение интереса наших земляков к новым финансовым знаниям, – подчеркивает руководитель Отделения Липецк Банка России Татьяна Божко.

Акция завершится 24 апреля. В числе организаторов – Российская ассоциация электронных коммуникаций, а Банк России выступает партнером. Подробности о проведении «Цифрового диктанта» можно найти на сайте проекта.

Планируется, что к 2030 году благодаря сотрудничеству Банка России и Минфина РФ не менее 80% граждан будут обладать необходимым уровнем знаний в области личных и общественных финансов.