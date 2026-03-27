Липчан приглашают на восьмой поток программы Архитекторы.рф

23 марта объявлен старт отборочного этапа на восьмой поток бесплатной лидерской программы Архитекторы.рф. Ее участниками вновь станут 100 специалистов из разных регионов России. Программа реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и

Правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Прием заявок продлится до 12 апреля включительно.

«Сегодня мы даем старт новому набору программы Архитекторы.рф. Знаменательно, что это происходит в Год единства народов России, когда к нам присоединяются участники со всех уголков страны. Это символично: только объединяя экспертов разных компетенций, можно создавать проекты, по-настоящему учитывающие уникальную культурную, экономическую и природную специфику наших регионов. Масштаб задач стоит колоссальный: создать 200 мастер-планов к 2030 году. И ее успех напрямую зависит от профессионализма и кадрового потенциала отрасли. Уверен, что для участников этого уникального потока программа станет особенным этапом, открывающим новые горизонты для позитивных изменений в родных городах», — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

К участию приглашаются профессионалы с российским гражданством, оконченным высшим образованием и опытом работы в сфере городского и территориального развития.

В конкурсном отборе могут принять участие не только архитекторы и градостроители, но и представители других дисциплин: социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы и специалисты в сфере туризма и

коммуникаций.

В этом году расширен перечень специальностей — к проекту смогут присоединиться педагоги, специалисты в области прикладной математики, транспортного планирования, филологи и археологи. Полный список направлений доступен на сайте программы в правилах отбора.

Произошли изменения в конкурсном отборе: помимо анкеты и профессионального портфолио, кандидатам предстоит подготовить эссе и предоставить рекомендательные письма.

Особое внимание будет уделено принципам разумности и гибкости при планировании территорий. Междисциплинарный подход остается основой программы, отражая современные вызовы развития городской среды. Успешные участники первого этапа будут

приглашены на видеоинтервью. Заключительным этапом отбора станет заседание экспертной комиссии, которая определит состав восьмого потока.

Финалистов отбора ждет образовательная программа продолжительностью 9 месяцев, включающая очные модули, исследовательские экспедиции по России и зарубежным странам, лекции, тренинги, встречи с экспертами и работу в проектных группах.

Ознакомиться с правилами отбора и подать заявку на конкурс можно по ссылке https://clck.ru/3Shwmi