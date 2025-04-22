Липчан приглашают присоединиться к Всероссийской патриотической акции Общества «Знание» к 80-летию Великой Победы. Она стартует в рамках проекта Знание.Герои 26 марта и будет предварять марафон Знание.Первые, посвященный юбилею Победы. Тематические лекции, встречи, кинопоказы охватят все регионы страны. К акции присоединятся и за рубежом. Мероприятия пройдут в Индии, Таджикистане, Кыргызстане.

Молодежи расскажут о главных событиях и героях Великой Отечественной войны. Площадками станут образовательные учреждения, музеи, мемориальные комплексы, памятные места. Молодые люди узнают, как их героические земляки сражались на фронте и трудились в тылу, а также где базировались военные госпитали, куда эвакуировали людей и промышленные предприятия, и многое другое. В роли лекторов выступят Герои России, государственные деятели, военнослужащие, военкоры, представители культуры, главные редакторы и журналисты, руководители госархивов, историки, руководители поисковых отрядов, Волонтеры Победы. Почетными гостями мероприятий станут ветераны и труженики тыла, дети войны. Они поделятся своими воспоминаниями о событиях прошлого.

Выступить с лекциями и рассказать интересные факты о Великой Отечественной войне сможет любой желающий. Для этого Обществом «Знание» создан специальный раздел, в котором можно найти мастер-лекции о ключевых сражениях и о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, а затем восстанавливал страну из руин. Для всех, кто выступит по представленным материалам на платформе «Библиотека мастер-лекций», запущен конкурс «Лекции Победы».

Специальными событиями станут кинопоказы Знание.Кино. Ребятам покажут документальные и художественные фильмы об исторических событиях 1941-1945 годов. После они смогут обсудить их с экспертами. Подборка рекомендованных картин также размещена в спецразделе, который будет дополняться новыми материалами.

Марафон Знание.Первые Российского общества «Знание», посвященный 80-летию Победы, пройдет с 28 по 30 апреля. Открытый диалог молодежи и первых лиц государства, ведущих отечественных деятелей культуры, искусства, науки и спорта состоится в каждом федеральном округе России, а также в новых регионах страны. Все три дня марафона будет работать центральная площадка в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

«Всероссийские патриотические акции служат не только для укрепления чувства патриотизма, но и для развития активной и ответственной молодежи. Такие события позволяют проникнуться чувством уважения к родным культуре и традициям и сильнее захотеть сделать что-то важное для отчизны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.