Липчан приглашают пройти ИТ-диктант

Сегодня стартует Всероссийская образовательная акция по проверке уровня цифровой грамотности «ИТ-диктант».

Пройти тестирование можно с 12 по 13 сентября на платформе ит-диктант.рф. Оно позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями.

ИТ-диктант включает в себя три уровня тестирования: для учащихся начальной школы, стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей.

Принять участие могут все желающие. После прохождения диктанта пользователь получает именной сертификат с указанием количества баллов.

«В современном мире очень важно владеть IT-компетенциями. Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что участие в ит-диктанте заинтересует липчан, откроет перед ними новые перспективы», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.