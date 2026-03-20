Липчан приглашают стать волонтерами Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Стартовал набор добровольцев, которые помогут жителям региона проголосовать за объекты благоустройства в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подать заявку и войти в волонтёрский корпус можно на платформе Добро.РФ. Стать волонтёром может любой житель Липецкой области старше 14 лет.

В 2026 году голосование пройдет не только в городах с населением свыше 20 тысяч человек, но и в муниципалитетах, где расположены опорные населённые пункты. Добровольцы будут работать в общественных пространствах и на информационных точках, где расскажут жителям о дизайн-проектах новых парков, набережных, скверов и площадей, а также помогут проголосовать за понравившийся объект прямо на месте через портал госуслуг. Кроме того, они ответят на вопросы о сроках реализации проектов и о том, как сами жители могут проявить инициативу.

«Именно всероссийское голосование позволяет определить наиболее востребованные места для отдыха и прогулок среди местных жителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году запланировано с 21 апреля по 12 июня.